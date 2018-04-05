المسلماني يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد خالد توفيق

حرص الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، على الحضور والمشاركة في عزاء الكاتب الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي يقام بدار المناسبات بمدينة طنطا.



وغيّب الموت أحمد خالد توفيق، الإثنين الماضي، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية، وشيّع أهالي طنطا جثمان الفقيد الثلاثاء بمدافن العائلة بطنطا.



وتوفيق من مواليد (10 يونيو 1962) طبيب وأديب مصري، ويعتبر أوّل كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بالعرّاب وولد بمدينة طنطا عاصمة الغربية.