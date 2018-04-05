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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:09 م

نص كلمة عبدالعال في الجلسة الختامية للاتحاد البرلماني العربي

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2118684

ألقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجلسة الختامية للاتحاد البرلمانى العربى، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد لمدة سنة، خلفا للحبيب المالكى رئيس مجلس النواب المغربى ورئيس الاتحاد السابق المنتهية مدته اليوم، موجّهًا الشكر للحبيب الملكى على فترة رئاسته للاتحاد على ما بذله من جهود نحو دعم قضايا الأمة العربية.

وقال رئيس المجلس: "الشكر موصول لكافة الوفود العربية المشاركة في هذا المؤتمر الذي تميز بروح التعاون والمشاركة، الأمر الذي ساهم في بلورة قناعات مشتركة بخصوص الأوضاع العربية، فجاءت نتائج توافقية بامتياز لخدمة القضايا العربية".

وأضاف: أن الظروف الراهنة تفرض على الاتحاد مزيدا من المسئوليات تتطلب تعاونا لمساعدته في تفعيل دوره وممارسته باعتباره قيمة حقيقية للعمل العربى المشترك، ومن هنا أدعو الجميع إلى بذل أقصى جهد للارتقاء بالاتحاد البرلمانى العربى وتوفير أقصى سبل الدعم لتوفير الموارد المادية لتمكنه من الاطلاع بمسئولياته ودوره الاقليمى والدولى، وفى هذا الإطار نؤكد أن الاتحاد حريص على التعاون مع البرلمانات العربية كافة من أجل مزيد من التضامن والتعاون العربى لمواجهة الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن القومى العربى وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب".

واستطرد: "رغم ما تعانيه وتتعرض له منطقتنا العربية لكن لا يمكن أن تقف هذه الظروف كمانع من أن يقوم الاتحاد بمسئولياته ودوره والتعاون الفعال في كل القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية بوجود الحل العادل لهذه القضية بما يعزز مسيرة البناء والديمقراطية".

فى ختام كلمته، قال الدكتور على عبدالعال: "وفى الختام أجدد ترحيبى بكم أصحاب المعالي في مصر التي ظلت دائما تدعم الوطن العربى بقلب مفتوح وتقدير للمسئولية فلم تكن يوما طامعة في حقوق الغير أو محرضة ضد الآخرين، بل كانت دوما مساندة مضحية في دعم قضايا الأمة العربية وتقدم أي تضحية في سبيل ذلك، ونتمنى لمؤتمرنا هذا موفور السداد والتوفيق بما فيه خير وصالح الأمة، ولا يفوتنى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخى الحبيب المالكى رئيس مجلس النواب المغربى على ما بذله من جهد مشكور ودؤوب لرفع مكانة وقيمة هذه المؤسسة التي نشرف جميعا بالانتماء لها ونتمنى دوام التوفيق".

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