رسميًا.. «عبدالعال» يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

تسلم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفًا لنظيره المغربي حبيب المالكي.



جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة منذ صباح اليوم الخميس، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب المصري.



وشهدت الجلسة الختامية، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي المؤتمر، وتسلمها نيابة عنه الدكتور علي عبدالعال، بالإضافة إلى تكريم حبيب المالكي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المغربي، على فترة توليه رئاسة الاتحاد العام الماضي، والتي تنتهي اليوم.



كذلك شهد ختام الجلسة تكريم رئيس المجلس الوطني للإتحاد الإماراتي، الدكتور أمل قبيس، رئيس البرلمان العماني خالد بن هلال المعولي، رئيس البرلمان البحريني أحمد بن إبراهيم راشد الملا، رئيس البرلمان الأردني السابق سعد سرور.



ويتألف الاتحاد البرلماني العربي، من الشُعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته 22 دولة عربية.