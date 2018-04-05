مدير أمن الغربية يزور كنائس سمنود (صور)
قدم اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، رفقة اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود، التهنئة إلى المسئولين عن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمناسبة عيد القيامة المجيد.
قدم اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، رفقة اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود، التهنئة إلى المسئولين عن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمناسبة عيد القيامة المجيد.
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