إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

أحال مجدي لاشين، رئيس قطاع التلفزيون، الإعلامية نهلة عبدالعزيز، رئيس القناة الثانية إلى التحقيق، بناءً على مذكرة الشئون الإدارية كشفت حجم مخالفات رئيس القناة للقواعد والقوانين الخاصة باستخدام سيارات الحركة لرؤساء القنوات، رغم إخطارها أكثر من مرة بضرورة الالتزام بها.



كان مجدي لاشين أصدر قرارًا بضرورة تواجد قيادات القناة فى مكاتبهم فى الحادية عشرة صباحًا، وهو ما يستوجب تحريك السيارة فى نفس الموعد، لكن نهلة عبد العزيز طلبت حضور السيارة لمنزلها بمصر الجديدة في الواحدة مساءً، لتصل إلى مبنى ماسبيرو في الثانية بعد الظهر وتغادر في الخامسة، وهو ما يخالف قرار رئيس قطاع التليفزيون.



كما رصدت الشئون الإدارية بماسبيرو استخدام سيارة رئيس القناة الثانية فى «مشاوير» خاصة بها منها منطقة قصر العيني والتجمع الخامس حسب حديث السائق، وهو ما جعل رئيس الشئون الإدارية يرفع مذكرة إلى رئيس القطاع بالواقعة، الأمر الذى جعل لاشين يحيلها إلى التحقيق.