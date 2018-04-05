عاجل.. حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» 15 يومًا

أمرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار هاني صالح رئيس النيابة، بحبس عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



ووجه حسن علي الجالوس، مدير نيابة الدقي، لـ"صبري" اتهامات انضمام لجماعة إخوانية ونشر أخبار كاذبة وتحريض على التظاهر بعد ورود تحريات الأمن الوطني لتثبت تلك الاتهامات.



وأعلنت وزارة الداخلية، فى وقت سابق، اليوم الأربعاء، تفاصيل ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، مؤكدة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أكدت أن عادل صبرى (56 عاما)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، أدار موقعًا إلكترونيًا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكترونى) دون ترخيص بالمخالفة للقانون.



وأكدت الوزارة التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وداخلها (38 جهاز حاسب آلى)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.