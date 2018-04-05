«التجاري الدولي» يشارك في احتفالية البورصة بيوم أطفال مصر

شارك البنك التجاري الدولي في الاحتفالية الخاصة بيوم أطفال مصر، التي نظمتها البورصة للعام الثالث على التوالي.



وقامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة «جذور» من أجل التنمية بإجراء الكشف الطبي لفحص عيون الأطفال المشاركين بهذا الحدث من دور الأيتام، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتوفير الأدوية والنظارات الطبية وفقًا للحالات الطبية.



تأتي مشاركة البنك التجاري الدولي في هذه الاحتفالية مكملة لسلسلة الجهود والأنشطة التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تعزيز دورها الريادي في المسئولية المجتمعية وتكريس جهودها من أجل تنمية المجتمع وبالأخص دعم الأطفال.