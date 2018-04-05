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الخميس 05/أبريل/2018 - 07:15 م

«التجاري الدولي» يشارك في احتفالية البورصة بيوم أطفال مصر

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
حسن كامل
dostor.org/2118575

شارك البنك التجاري الدولي في الاحتفالية الخاصة بيوم أطفال مصر، التي نظمتها البورصة للعام الثالث على التوالي.

وقامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة «جذور» من أجل التنمية بإجراء الكشف الطبي لفحص عيون الأطفال المشاركين بهذا الحدث من دور الأيتام، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتوفير الأدوية والنظارات الطبية وفقًا للحالات الطبية.

تأتي مشاركة البنك التجاري الدولي في هذه الاحتفالية مكملة لسلسلة الجهود والأنشطة التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تعزيز دورها الريادي في المسئولية المجتمعية وتكريس جهودها من أجل تنمية المجتمع وبالأخص دعم الأطفال.

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