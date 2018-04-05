نظر دعوى شطب منظمات ومراكز حقوقية تهاجم مصر لـ7 يونيو

قرّرت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الخميس، تأجيل دعوى شطب 7 منظمات ومراكز وجمعيات حقوقية مصرية، لإصدارها بيانًا مهاجمًا لمصر وضد ترشح مشيرة خطاب لليونسكو، لجلسة 7 يونيو المقبل.

وقالت الدعوى، إنه فِى الوقت الذى تدعم كل أجهزة الدولة مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ويقوم وزير الخارجية المصرى بإجراء اتصالات وجولات مكثفة لدعم مشيرة خطاب ودعم رئيس الجمهورية لها، أعلنت 17 منظمة مصرية تأييدها الكامل لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة "اليونسكو"، متمنية لها الفوز في الانتخابات المقرر انعقادها بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، لخلافة البلغارية إرينا بوكوفا فى رئاسة المنظمة.