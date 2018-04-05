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الخميس 05/أبريل/2018 - 05:48 م

مدير أمن الجيزة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بـ6 أكتوبر (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
ندي حمدي
dostor.org/2118507

واصل اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، جولاته التفقدية على الخدمات الأمنية، المعينة لتأمين الكنائس بمدينة السادس من أكتوبر.

ووجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، باستنفار قوات الأمن فى جميع المحافظات، وحول كافة الكنائس، لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وتفقد مدير أمن الجيزة، كافة الخدمات والتمركزات الأمنية، وطالب القوات ببذل أقصى ما لديهم من جهد، لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لرواد الكنائس، والعمل على راحتهم.

وشدد اللواء عصام سعد، على القوات بالتحلي باليقظة الدائمة، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم، مع أى خروج عن القانون.. كما اطمئن مدير أمن الجيزة، على وجود حرم آمن لكافة الكنائس، ووجه بإجراء تعقيم لأماكن تمركز القوات وقوفها.

مدير أمن الجيزة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بـ6 أكتوبر (صور)
مدير أمن الجيزة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بـ6 أكتوبر (صور)
مدير أمن الجيزة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بـ6 أكتوبر (صور)
مدير أمن الجيزة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بـ6 أكتوبر (صور)
مدير أمن الجيزة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بـ6 أكتوبر (صور)
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