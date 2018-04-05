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الخميس 05/أبريل/2018 - 05:38 م

تأجيل محاكمة قاتل نجله «بالمروحة» والشروع في قتل زوجته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2118498

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية محاكمة متهم بقتل ابنه، والشروع في قتل زوجته لمياء لجلسة 3 سبتمبر للمرافعة.

وأسندت النيابة إلى المتهم "محمد.م" تهمة القتل العمد لابنه المجني عليه عبدالرحمن مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية علي قتله بأن تعدي عليه بالضرب في أماكن متفرقة من جسده أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

كما اتهمته النيابة في الشروع في قتل زوجته لمياء السيد علي مستخدمًا سلاحا أبيض (سكين)، لوجود خلافات سابقة بين المتهم وزوجته وحتى لا يفتضح أمره، فأحدث بها عدة إصابات.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسي، وعصام اليماني وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وهاني حمودة وعبدالمسيح فل.

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