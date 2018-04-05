عمر عبد العزيز وهاني لاشين يتابعان الورش المسرحية بـ«مهرجان شرم»

تواصل ورش التدريب المسرحية، أعمالها، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقام على ضفاف مدينة السلام.



وشهدت الورش، زيارة تفقدية للمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج السينمائي هاني لاشين؛ لمتابعة سير العمل بها، وتشجيع الشباب المشاركين فيها والقادمين من عدة دول عربية وأجنبية.



وأشاد المخرجان الكبيران، بمستوى ومضمون الورش المسرحية، وما تضمه من كوادر ومواهب فنية شابة، تبشر بمستقبل واعد، وجيل أكاديمي موهوب من الشباب المسرحي.



وتتنوع ورش العمل ما بين فنون المسرح والتمثيل المختلفة، داخل أروقة المهرجان، مثل وِرَشْ "فن البانتومايم" و"الإخراج"، و"فن الرقص المعاصر"، و"إيقاع الجسد" و"صناعة المسرح" و"الممثل ونظيره".