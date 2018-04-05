«الدستور» تنشر أسماء الفائزين بحج الجمعيات الأهلية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، قرعة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري 2018.
وتنشر «الدستور» أسماء الحجّاج، وللتعرف على أسماء الفائزين عليك الدخول من خلال هذا الرابط: Hij.moi.gov.eg
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، قرعة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري 2018.
وتنشر «الدستور» أسماء الحجّاج، وللتعرف على أسماء الفائزين عليك الدخول من خلال هذا الرابط: Hij.moi.gov.eg
انتهت منذ قليل، فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي في باريس، واستمر لمدة 3 ساعات من السابعة وحتى العاشرة مساءً. وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف ...
انتهت منذ قليل، فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي في باريس، واستمر لمدة 3 ساعات من السابعة وحتى العاشرة مساءً. وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف ...
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