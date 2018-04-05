لجنة محلب: طرح 723 فدانًا بوادى النطرون فى المزاد العلنى

قالت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إن اللجنة تصر على المواجهة الحاسمة ضد المتهربين من سداد حق الدولة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانًا بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى، لعدم التزام واضعى اليد عليها باستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم فى الوقت المحدد من المحافظة.



وأشارت اللجنة، فى بيان لها اليوم، إلى أن هذا الإجراء سيكون هو المتبع مع كل الحالات التى لا يلتزم أصحابها بالمواعيد المقررة للتقنين، مُشددًا على عدم تهاون الدولة مع المتخاذلين عن سداد حق الشعب.