الصورة الأولى من تعاقد فيفى عبده على برنامجها الجديد

تعاقدت الفنانة فيفي عبده على تقديم برنامج ترفيهي جديد خلال رمضان المقبل، على شبكة تليفزيون النهار، وتبدأ الاستعداد له بداية من اليوم.



ونشرت فيفي على حسابها الرسمي على "إنستجرام" الصورة الأولى من التعاقد، وعلقت عليها بكلماتها المعتادة: "قشطات وعسلات وفلات من مصر أم الدنيا، انتظروني إن شاء الله في برنامجي الجديد (لمة العيلة) في رمضان ٢٠١٨ حصري على قناة النهار، بحبكو أووووي لف يوووو خمسة مواه".



وانهالت التعليقات على صورة فيفي مقدمين لها التهنئة على برنامجها الجديد.



