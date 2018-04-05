انخفاض أسعار «النفط» اليوم

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسي غير المتوقع، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.



وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.30 دولاراً للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 63.05 دولاراً للبرميل.



وقال الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي وعضو جمعية مهندسي البترول لـ«الدستور»، إن انخفاض أسعار النفط العالمي، يؤثر بالإيجاب على فاتورة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، وتدعم الاقتصاد المصري.

