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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:00 ص

نيابة المنيا تأمر بتشريح جثة الرضيع الغريق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2117596

أمر المستشار أحمد صلاح، وكيل نيابة مركز المنيا بتشريح جثة الرضيع "عمر. م.أ"، الذي انتشلت جثته عصر الأربعاء من نهر النيل بقرية بني أحمد الشرقية على خلفية تغيبه يومًا كاملًا، وبعد الإطلاع على تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا بشأن عدم تطابق ساعة الوفاة مع تاريخ تغيب الطفل.

وكان اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، يفيد بانتشال أهالي قرية بني أحمد الشرقية جثة طفل رضيع من نهر النيل.

وانتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وفريق البحث الجنائي، وكشفت التحريات الأولية عن أن الجثة لطفل رضيع عمره سنتين ونصف السنة، ويدعى "عمر. م. أ".

وكان قد تحرر محضر بتغيبه برقم ٣٥٠٧ إداري مركز شرطة المنيا لسنة ٢٠١٨م.

وأوضح تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحاق شحاتة، أنه بمناظرة الجثة ودراسة علامات الوفاة تبين أن ساعة الوفاة منذ ١٠ ساعات فقط من تاريخ وساعة المناظرة الطبية، وليس منذ ٢٤ ساعة كما تحرر بمحضر التغيب، كما أن سبب الوفاة غامضًا ويستبعد أن يكون أسفكسيا الغرق، حيث إنه لا يوجد زرقان بالشفاه ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة، وأصدرت النيابة العامة قرارها بندب الطبيب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية لجثة الطفل الرضيع وطلب تحريات مباحث مركز شرطة المنيا.

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