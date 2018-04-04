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عالم
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:01 م

شاهد.. هيلاري تظهر بـ«جبيرة» في يدها بعد كسرها بالهند

شاهد.. هيلاري تظهر
محمد عمر
dostor.org/2117377

ظهرت هيلاري كلينتون، وزير الخارجية الأمريكية السابقة، واضعة جبيرة على يدها، بعد كسرها مؤخرًا، خلال رحلة لها إلى الهند.

وبدت كلينتون، خلال مشاركتها أمس في مؤتمر نسائي بمانهاتن، ضعيفة جراء تعرضها لكسر بالغ في يدها، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم.

وكانت جريدة "Times of India"، كشفت منتصف مارس الماضي، عن أن هيلاري كلينتون، دخلت المستشفى بسبب كسر معصمها خلال جولتها الخاصة بالهند.

وقالت الجريدة، إن المرشحة الرئاسية السابقة، انزلقت في حمامها في فندق بقصر أوميد بهاوان بمدينة جودبور، وليست هذه أول مرة تتعرض هيلاري لهذا الأمر، فسبق أن كسرت إصبع قدمها في لندن قبل 6 أشهر.
شاهد من هنا

شاهد.. هيلاري تظهر بـ«جبيرة» في يدها بعد كسرها بالهند
شاهد.. هيلاري تظهر بـ«جبيرة» في يدها بعد كسرها بالهند
شاهد.. هيلاري تظهر بـ«جبيرة» في يدها بعد كسرها بالهند
شاهد.. هيلاري تظهر بـ«جبيرة» في يدها بعد كسرها بالهند
شاهد.. هيلاري تظهر بـ«جبيرة» في يدها بعد كسرها بالهند
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