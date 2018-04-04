وزير الداخلية يعدل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، حمل الرقم 487 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.



وجاء بالقرار، في المادة الأولى: «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 74 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها النص الآتي:



يعاون مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي، يشكل برئاسة كل منهم، وعضوية "كبير معلمي الكلية أو نائب المدير المختص، ومساعدي كبير المعلمين أو مساعدي المدير".



على أن ينضم إلى عضوية المجلس العلمي لمركز بحوث الشرطة ممثلون عن قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، والإدارة العامة للمتابعة.