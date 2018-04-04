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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:24 م

رغم إعلان عبدالعال انتهاء الأزمة.. نائب يتمسك بإقالة «الجندى»

علي عبد العال
علي عبد العال
سعيدة عامر
dostor.org/2117285

تمسك أشرف عزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمطالبة بـ"إقالة اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية" أو "أن يتقدم باستقالته"؛ وذلك بعد تعديه وإهانته للنواب الممثلين لجموع الشعب المصري، بحديثه أن «مطالب النواب تُلقى في الزبالة»، وهو ما يمثل تعديًا سافرًا على البرلمان المصري، وتصرف غير مبرر من أحد وزراء الحكومة.

جاء ذلك، بعد أقل من نصف ساعة على إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب- فى تصريحات للمحررين البرلمانيين - انتهاء الأزمة بين الوزير وأعضاء البرلمان، قائلا: «استردينا كرامة المجلس، والأمور على ما يُرام، والأزمة انتهت».

وأشار عزيز- لـ«الدستور» - إلى أن ما أثير عن توجه رئيس الوزراء بصحبة وزير التنمية المحلية للبرلمان لاحتواء الأزمة؛ لن يكفي، حتى ولو تقدما بالاعتذار، خاصة في ظل تكرار خطأ الوزير بحق النواب.

وغادر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مقر مجلس النواب؛ بعد لقائه الدكتور على عبدالعال، على خلفية تصريحات "الجندي" المشار إليها، والتى أثارت حفيظة أعضاء البرلمان.

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