القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:31 م

6 إرشادات صحية للمعتمرين للوقاية من «الجرب»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نيفين هنري
dostor.org/2117169

حالة من الذعر أصابت سكان مكة بعد أن انتشر بين طلبة المدارس مرض "الجرب"، حيث بلغ عدد المصابين به في مدارس العاصمة المقدسة نحو 619 حالة خلال 48 ساعة فقط.

ومرض الجرب من الأمراض التي لا تظهر أعراضها مباشرة بعد العدوى، بل يمكن أن يستمر المرض في حالة كمون لمدة 30 يومًا كاملة، ولا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي نهائيا بل عن طريق اللمس واستخدام أدوات الشخص المصاب.

في السطور التالية يقدم "الدستور" إرشادات صحية للمعتمرين للوقاية من الإصابة بالمرض:

"الاهتمام بالنظافة"
الاهتمام بنظافة المنزل جيدًا واستخدام أدوات التعقيم والتطهير المختلفة، ويجب ألا تترك شبرا داخل المنزل بدون تنظيف، تنظف كل شىء "السرير والشراشف والأقمشة والمطبخ" والتخلص من القاذورات أو بواقي الطعام، والاهتمام بتنظيف المكنسة الكهربائية وتخليصها من الغبار والأتربة، وكل ذلك تفعله وأنت ترتدي القفازات الطبية.

"أدوات نظافة جديدة"
اهتم بشراء أدوات تنظيف جديدة والتخلص من القديمة لأنها تكون مليئة بالبكتريا والفيروسات.

"تجنب الملامسة"
تجنب التلامس مع أى شخص مصاب بالحكة أو شخص قريب من شخص مريض بالجرب، كما يجب تجنب ملامسة الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب.

"شمس وهواء"
احرص على تهوية منزلك جيدًا، افتح كل النوافذ صباحًا لتدخل الشمس زيادة في التعقيم.

"الملابس"
كل الأقمشة يجب غسلها بالماء الساخن والصابون ثم تجفيفها عن طريق تعريضها للهواء الساخن للتأكد من نظافتها.

"استخدم "كيس" محكم الإغلاق"
ضع الأشياء التي لا تستطيع غسلها في كيس محكم الإغلاق خارج المنزل لبضعة أسابيع.

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