الشرطة الأسترالية تحقق بشكوى تحرش جنسي في دورة ألعاب الكومنولث

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن رئيس بعث موريشيوس المشاركة في دورة ألعاب الكومنولث التي تنطلق، اليوم الأربعاء، بمدينة جولد كوست الأسترالية، تم إقصائه عن المهمة، بعد أن تلقت الشرطة شكوى "تحرش جنسي" من إحدى الرياضيات المشاركات في الدورة، وبدأت تحقيقات جنائية.



وذكرت وسائل إعلام في موريشيوس، أن كايسي تيروفينجادوم ترك مهام رئاسة البعثة، أمس الثلاثاء، بقرار من وزير الرياضة ستيفان توسان وفيليب هاو ثاين فون، رئيس اللجنة الأولمبية في موريشيوس، أعلناه، خلال مؤتمر صحفي.



وكانت إحدى الرياضيات من بعثة موريشيوس في دورة ألعاب الكومنولث الـ21 (جولد كوست 2018)، اتهمت تيروفينجادوم بتلمس جسدها، السبت الماضي، حسبما أفادت التقارير.



وأجريت تحقيقات داخلية بشأن الشكوى بمجرد وصول الوزير توسان، الأحد الماضي، قبل أن تعلن الشرطة الأسترالية بدء تحقيقات جنائية، مؤكدًة على أن تلك التحقيقات تحظى بأولوية لديها لكشف الحقائق.