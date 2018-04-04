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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:09 ص

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

بلاك شاينا
بلاك شاينا
منار إبراهيم
dostor.org/2116479

تحاول نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة بلاك شاينا جاهدة لجذب الأنظار إليها من حين لآخر، فدائمًا ما تظهر بملابس شبه عارية وغريبة مما يجعلها محط انتقاد الكثير، ويعتبره البعض مجرد لفت انتباه وسائل الإعلام إليها.

وشاركت "بلاك" مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع "انستجرام" للإعلان عن منتج جديد لتدخين "الماريجوانا" الأمر الذى اتخذه جمهورها بأنها تدعم التدخين.

كما قامت بالتعدى بالضرب المبرح على امرأة حاولت لمس طفلتها البالغة من العمر عام واحد للعب معها، أثناء تواجدها في نزهة معهم في لوس أنجلوس بمناسبة عيد الفصح يوم الأحد الماضى، حسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 29 عام قد فقدت السيطرة على غضبها مما جعلها تقوم بخلع ملابسها وتهجم علي المرأة، وتمسك بعربة أطفال صغيرة وتحاول كسرها مع الصراخ الشديد فى وجه السيدة، وبعد فعل "شاينا" ذلك قام عدد كبير من زوار المنتزه بالتجمهر وحاول الحارس الشخصي لمغنية العالمية الإمساك بها واجبارها عن التوقف حتى لا تتهور أكثر من ذلك الا أنها كانت في حالة هياج وغضب شديد.

وردت "شاينا" على الهجوم الذى تعرضت له بعد انتشار الفيديو قائلة: "الشهرة شيء صعب جدا، لكن عندما يشعر شخص ما بالارتياح إلى درجة أن يلمس طفلك، فهذه قصة أخرى، وتابعت أنا لا أحب العنف ولكن على الأمهات حماية أطفالهنّ بأي ثمن".

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

التعدي بالضرب ودعم التدخين.. بلاك شاينا تثير الجدل من جديد

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