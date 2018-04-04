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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:12 ص

اليوم.. محاكمة 70 متهمًا بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

اليوم.. محاكمة 70
عادل عبد العال
dostor.org/2116471

تستكمل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»، لتعذر حضور المتهمين لظروف أمنية بالجلسة السابقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضى، وأحمد رضا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.

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