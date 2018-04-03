ارتفاع أسعار الدولار في التعاملات المسائية اليوم

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في ختام اليوم الثلاثاء، وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.6058 جنيها للشراء و17.7058 جنيها للبيع بارتفاع قرشا.



وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 21.6446 جنيها للشراء و21.7746 جنيها للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 24.7573 جنيها للشراء و24.9050 جنيها للبيع بارتفاع 13 قرشا.



وسجل الفرانك السويسري نحو 18.4065 جنيها للشراء و18.5188 جنيها للبيع بارتفاع 3 قروش، في حين سجل 100 ين ياباني نحو 16.5608 جنيها للشراء و16.6596 جنيها للبيع بارتفاع 4 قروش.