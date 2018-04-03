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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:24 م

مشاجرة بين 3 أشقاء بمولوتوف وأسلحة بسبب منزل في بني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2116201

ألقت مباحث الفشن في جنوب بني سويف، اليوم الثلاثاء، القبض على مسجل خطر بحيازته صندوق مولوتوف وأسلحة نارية أثناء تشاجره مع أشقائه بسبب الصراع على منزل يمتلكونه بمدينة الفشن.

تلقى المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز الفشن، بلاغا من أهالي مدينة الفشن بوقوع مشاجرة بين 3 أشقاء بسبب الصراع بينهم على بيع منزل يمتلكونه.

وأسرع النقيبان عمرو حسونة ومسعد زكي معاونا مباحث الفشن، إلى مكان الحادث وتمكنا من إلقاء القبض على «محمد. ع» (28 سنة- عاطل) وأشقائه «أحمد ومصطفى» عاطلان، وبحوزتهم صندوق مولوتوف وأسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش.

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