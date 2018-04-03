«المحامين» تشكل لجنة لحصر أموالها ومنشئاتها

قرر مجلس نقابة المحامين- خلال اجتماعه الدوري الشهري، اليوم، بمقر النقابة، برئاسة سامح عاشور- تشكيل لجنة مكونة من أعضائه، "صلاح مقلد وإبراهيم عبد الرحيم وأيمن الفولي وعلي الصغير"؛ لحصر "أموال النقابة السائلة والمنقولة، وعقاراتها"، وتقديم تقرير مفصل بنتائجها على المجلس في أقرب وقت.



كما قرر المجلس، بحث الطلب المقدم من "مِقلد" لشراء قطعة أرض في كفر الشيخ؛ لإنشاء نادٍ للمحامين عليها، وتكليف "بيت خبرة" بدراسة المشروع وجدواه الاستثمارية، إضافة للطريقة المُثلى لاستغلال أرض النقابة في دمنهور.



وبحث المجلس عملية توزيع مجلة المحاماة لمسددي اشتراك 2018 مجانا، والأعداد الناقصة، إضافة لبدأ توزيع- ملحق المجلة- المتمثل في تشريعات عامي 2016 و2017 مجمعة، كما نشرت بالجريدة الرسمية.