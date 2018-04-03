حتى الصباح.. «المعادي» تحتفل بفوز «السيسي» على أنغام أوبريت «كلنا معاك»

شهدت منطقة المعادي احتفالات واسعة، استمرت منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء)، علي أنغام أوبريت «كلنا معاك»، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، أمس (الاثنين)، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 97% من الأصوات، فيما خرج الملايين بكافة محافظات الجمهورية للاحتفال بالنتيجة، على أنغام أوبريت «كلنا معاك».



و«كلنا معاك» من إنتاج قناة «العاصمة»، وشارك فيه أكثر من 11 فنانًا ومغنيًا، أبرزهم: خالد سليم، ومحمد عدوية، ورنا سماحة، وآية عبدالله، ومن تأليف الشاعر فوزي إبراهيم، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج محمود طنطاوي، وإشراف عام وليد حسني.



وتم تصوير الأوبريت في استديوهات القناة، وعدد من المناطق السياحية في مصر، منها الحسين وأماكن أخرى.