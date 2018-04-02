صدور كتاب الأنساب عن سلسلة التراث

صدر كتاب الأنساب عن سلسلة التراث، التي تترأس تحريرها الكاتبة الروائية سلوى بكر، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وكتاب الأنساب للحمداني المتوفي سنة 700 هجري من الكتب التي لم يعثر على نص مخطوط كامل لها، لكن مؤرخي الأنساب مافتئوا يشيرون إليه وينقلون عنه في أدبياتهم التاريخية، باعتباره الكتاب العمدة في هذا الجانب الذي بنيت على أساس مادته كتب أخرى لاحقة ما كان من الممكن أن تكون لولا هذه المادة.



كذلك يبحث الأنساب سبب ضيق الأفق الفكري والتعصب ونشوب النزاعات والحروب، وخسارات المكتبة العربية وتراث مكتبة الاسكندرية وفقدان العديد من الكتب القيمة التي ضاعت دون العثور على أي منها.



وكتاب الأنساب ينسب للمؤرخ الحمداني بدر الدين أبي المحاسن يوسف بن سيف الدولة بن زماخ بن حمدان التغلبي 602 - 700 هجري، جمع ودراسة وتحقيق أسامة السعدوني جميل.