القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
اقتصاد
الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:24 م

وزير المالية: ٤٣٨ مليار جنيه فوائد الدين العام ونستهدف ١٧٪ ضرائب من الناتج المحلي

وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
dostor.org/2114924

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن العمل جارٍ على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، لافتا إلى أن استمرار تحسين البيئة التشريعية.

وأضاف "الجارحي"- خلال مؤتمر صحفي، اليوم- أن منظومة الضرائب وتحسينها، يعمل على زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، موضحا أن نسبة الضرائب لا تتعدى ١٤٪ من الناتج المحلي؛ لذا تسعى وزارة المالية لزيادتها حيث تستهدف وصولها إلى ١٧٪؛ الذي سينعكس على عجز الموازنة.

وأكد ان عملية الاصلاح تعمل على الوصول لتلك المستهدفات وخاصة بعد دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن تحقيقها؛ يتطلب مزيدا من الجهد في مجال الحصر، حيث يتم العمل مع شركات "اكسل" و"اي فاينانس" لتطوير المنظومة، وأنه سيتم الإعلان عن الحصيلة الضريبية نهاية الشهر الجاري وتفاصيل النظام الإلكتروني.

ولفت إلى أنه تم إعادة تصميم الإقرار؛ ليصبح مختصرًا، وتم عرض قانون على مجلس النواب- سيتم الموافقة عليه الشهر الجاري- لتقسيم تقديم الإقرار الضريبي على جزئين؛ تسهيلا على الممول.

وأشار الى انه سيتم دمج الاعمال داخل مصلحة الضرائب مع كافة مؤسسات الدولة، موضحا أن الفترة السابقة شهدت عدة إجراءات لتطوير المنظومة.

وتابع: أنه تم إرسال وفدين، الأول لـ"دبي"، والثاني إلى المكسيك- خلال شهرين-؛ للاطلاع على التكنولوحيا المستحدثة في الضرائب هناك.

كما أكد ان هناك تحديات كبيرة، أهمها عجز الموازنة وحجم المديونية إلى الناتج المحلي ٩٧٪، والعجز في الموازنة ٩.٦٪، مشيرا إلى ان الاهتمام بالنُّظُم على راس اولويات الوزارة؛ بما يساهم في خفض عجز الموازنة بمقدار ٢-٣٪، ونرى أن حجم فاتور ة الفوائد يصل إلى ٤٣٨ مليار جنيه، ستزيد على ٥٤٠ مليارًا العام المقبل.

وقال إن غياب المعلومات يمثل أحد معوقات التنمية.

موضوعات متعلقة

462 مليار جنيه إيرادات مصر من الضرائب في 2016-2017

«المالية»: نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا

«المالية»: 15% زيادة فى الإيرادات بالموازنة الجديدة

بعد قليل.. بدء مؤتمر «أكسل» لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية المميكن

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

كيف يرى المحللون السياسيون العرب الولاية الثانية لـ«السيسى»؟

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

علم مصر بطول 100 متر بالمهندسين احتفالًا بفوز السيسي (فيديو)

شاهد.. غادة عبدالرازق تحتفل بفوز السيسي على طريقتها الخاصة

الأكثر قراءة

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

أمل رزق تكشف تفاصيل أزمتها: «شكرًا وزير الداخلية» (فيديو)

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

ألبومات الصور

مؤتمر وزير المالية لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية

استمرار الحملات الليلية بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع (صور)

أحمد شيبه يحيي حفل فوز السيسي في البحيرة (صور)

مصر بتفرح.. السيسي رئيسًا لمصر في ولاية ثانية

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

أمل رزق تكشف تفاصيل أزمتها: «شكرًا وزير الداخلية» (فيديو)

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

كشكول

التعليم ترد على فيديو الذبح فى مدرسة الدقهلية

فاروق الباز: نسبة الأمية المرتفعة مصيبة علمية للدولة

جامعة بورسعيد تعلن عن قافلة بيئية متكاملة لمختلف الكليات

فاروق الباز عن المرأة: أُقدِر أمي واحترم شقيقاتي..ومصر تسير بالرجال والنساء معا

وزير التعليم يهنئ السيسى لفوزه بولاية ثانية

الأمصار

ترامب يدعو بوتين إلى لقاء ثنائي في واشنطن

صور| الاحتلال يغلق باب الزاوية تمهيدًا لاقتحام الحرم الإبراهيمي

الدبلوماسيون الروس يغادرون ألمانيا

الرئيس الجزائري يهنئ نظيره المصري بفوزه بولاية رئاسية جديدة

السد القطري يرافق برسليوس الإيراني إلى دور الـ16 آسيويًا

ads
منوعات

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك