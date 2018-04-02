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الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:00 م

«داعش» يعود لمهاجمة النظام السوري بـ400 مقاتل

«داعش» يعود لمهاجمة
محمد عمر
dostor.org/2114786

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عودة تنظيم داعش الإرهابي بقوة من جديد في سوريا، حيث عبر حوالي 400 عنصر منه إلى الفرات؛ لدعم فلوله ضد الوحدات الكردية.

وقال المرصد- في بيان له، مساء اليوم- إن تعزيزات عسكرية عراقية وصلت إلى مواقع قوات النظام السوري من غرب الفرات في ريف دير الزور الشرقي، بالتزامن مع وصول مئات العناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، إلى المنطقة ذاتها بمجابهة داعش.

وأكد المرصد أن نحو 400 مقاتل من داعش من جنسيات سورية وغير سورية، عبروا من الجيب الواقع في شرق الفرات، والمطوق من قبل قوات سوريا الديمقراطية إلى غرب نهر الفرات، بعد عمليات قصف مكثفة من قبل داعش على مناطق سيطرة النظام والمسلحين الموالين لها في غرب النهر.

وأوضح المرصد أنه بالتزامن مع هذا الأمر، ما زالت المعارك مستمرة في منطقة البوكمال وباديتها بين قوات النظام وداعش، وسط هجمات متتالية للتنظيم، في محاولة لاستعادة السيطرة على مناطق خسروها في وقت سابق.

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