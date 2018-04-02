عبدالعال للنواب عن مطالبتهم بإقالة الجندى: نحن من نمنح الثقة ونسحبها

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، والتي بدأت بمناقشة طلبات النواب حول تصريحات وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي، والخاصة بإلقاء طلبات النواب في الزبالة، قائلا: «سأسترد لهذا المجلس كرامته بالطريقة التي أراها متفقة مع الدستور وكرامة الأعضاء».



وأضاف رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه للنواب: «تعلمنا أمرًا هامًا في المحاماة إذا كان هناك موضوع لا بد أن يتحدث فيه شخص واحد، لأن كثرة الحديث يضيع الحق ونحن أصحاب الحق داخل مجلس النواب، فنحن مَن يمنح الثقة ونحن من يسلبها».