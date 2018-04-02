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سياسي
الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:04 م

برلمانى يطالب بإقالة وزير التنمية المحلية: الفساد تخطى الركب

النائب حسين فايز،
النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2114072

طالب النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب، بإقالة وزير التنمية الملحية، لأنه حرض رؤساء المدن على النواب بدليل أن رئيس مدينة دشنا لا يتعامل مع النواب.

وأضاف فايز، خلال انعقاد الجلسة العامة، أن الفساد في مدينة دشنا تخطى الركب، ويحتاج إلى الرقابة الإدارية.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد ترأس الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، في أول انعقاد عقب الانتخابات الرئاسية، حيث توقفت الجلسات قرابة شهر.

وتأخر افتتاح الجلسة قرابة ساعة؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان مقررًا أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون الحكومة بشأن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وتقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون النقل باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات بغرض تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم.

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