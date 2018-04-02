موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم

تقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين، مباراة الزمالك والإسماعيلى، على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الـ30 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .



وتشهد المباراة صراعًا قويًا لحسم وصافة الدورى المصرى الممتاز بعدما حصد النادى الأهلى اللقب رسميًا، ولكن يبقى الصراع على المركز الثانى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، ويتفوق الدراويش على أبناء ميت عقبة بنقطتين فى الترتيب العام للدورى، حيث يحتل الإسماعيلى المركز الثانى برصيد 56 نقطة ويأتى الزمالك بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة.