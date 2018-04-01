محافظ القليوبية يسلّم كأس دوري مراكز الشباب لكرة القدم

شهد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، كأس دوري مراكز الشباب والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بين فريقى مركز شباب جزيرة الأحرار بطوخ ومركز شباب شبلنجة ببنها باستاد بنها الرياضى وانتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب جزيرة الأحرار بطوخ بنتيجة 21.



ووزّع عشماوي الميداليات الذهبية على فريق مركز شباب جزيرة الأحرار بطوخ، والميداليات الفضية لفريق مركز شباب شبلنجه بمدينة بنها، كما قام المحافظ بتسليم فريق عرب الصوالحة بشبين القناطر الميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث.



وأكد المحافظ دعمه الكامل للرياضة وتشجيعه لكل الشباب بالمحافظة على ممارستها، باعتبارها السبيل القويم لحماية صحتهم البدنية والنفسية والعقلية وبعدهم عن التطرف والإرهاب وأي فكر منحرف.