«فهمي ونصر» يناقشان مخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة المخلفات بكفر الشيخ

شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة وفريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات، اليوم، إحدى خطوات تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، من خلال عرض أهم مخرجات المخطط العام للمنظومة، الذي استغرق إعداده ما يقرب من حوالي ثمانية أشهر تم خلالها عقد عدة لقاءات مشتركة بين السادة المسئولين بالمحافظة وفريق عمل البرنامج.



وبحسب بيان لوزير البيئة، يأتي هذا في إطار تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمحافظات الأربعة ( كفر الشيخ - الغربية - قنا- أسيوط) التي تندرج ضمن المكون الاستثماري للبرنامج بوزارة البيئة، واليوم يتم مناقشة أهم مخرجات مخطط منظومة ادارة المخلفات الصلبة لمحافظة كفر الشيخ التي تعد إحدى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتقدر كمية المخلفات الصلبة البلدية المتولدة عنها حوالى 2500 طن يوم.



ودعم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة المحافظة خلال العامين السابقين بـ(15) معدة بالمرحلة الأولى، وحاليًا يقوم البرنامج الوطني من خلال المرحلة الثانية بأعمال الدعم للمحافظة على أوجه مختلفة ومنها اتخاذ إجراءات الطرح والترسية والتوريد لـ(28) معدة من المعدات التي تساهم في تطوير ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة.



كما تم اتخاذ الإجراءات لتوريد وتركيب محطات المعالجة بمدن كفر الشيخ ودسوق ومطوبس خلال الأيام القلية المقبلة.



واستمرارا لمجهودات وزارة البيئة في مجال تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، يتضمن الاجتماع عرض وتحديد أولوية التنفيذ لمشروعات المرحلة الثالثة من مخرجات المخطط الرئيسي لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظة باستثمارات 170 مليون جنيه على مدة زمنية تقدر بـ 18 شهر.