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اقتصاد
الأحد 01/أبريل/2018 - 04:55 م

«CIB» يطلق بطاقة «World Elite Mastercard» للعملاء المميزين

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
حسن كامل
dostor.org/2113360

أعلن البنك التجاري الدولي بمصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر في تمويل الأفراد والقطاع العائلي، إطلاق بطاقة World Elite الائتمانية والمصممة خصيصًا لتقديم باقة من الخدمات الخاصة بالأفراد ذوي الأصول المالية الكبيرة وأصحاب الثروات.

وتتميز البطاقة بتوفير عروض ومميزات حصرية ينفرد البنك بتقديمها لعملائه ومن ضمنها إصدار البطاقة مجانًا دون أي مصروفات للسنة الأولى، علمًا بأن إصدارها يقتصر على عدد محدود من العملاء المميزين بناءً على دعوة من البنك، وكذلك يتم الإعفاء من نسبة الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية، ومن خلال تصميم تلك البطاقة –بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية العالمية Mastercard– يتمتع العملاء بمزايا لا مثيل لها لدى أكبر الأسماء والعلامات التجارية في مجال السفر والترفيه حول العالم.

وفي هذا السياق، أكدت أمنية مصطفى –رئيس قطاع البطاقات بالبنك التجاري الدولي-مصر- "أن طرح بطاقة World EliteCIB يأتي في إطار جهود البنك والتزامه بإطلاق أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الابتكارية المصممة خصيصًا لإثراء نمط حياة عملائنا.

وأضافت أن هذه البطاقة الائتمانية تعد إضافة متميزة لباقة المنتجات والخدمات المصرفية التي يقوم البنك بتطويرها وتوفيرها تقديرًا لعملائنا.

وأشارت أمنية مصطفى إلى أن بطاقة CIB World Elite تجعل تجربة التسوق أكثر أمانًا وراحة لحامليها، حيث تتيح البطاقة خدمة World Elite Concierge(خدمات الاستقبال والإرشاد) داخل وخارج مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتساعدهم على تحقيق ما يتمنوا بدءً من إتمام الحجز بالمطاعم الراقية، وكذلك حجز تذاكر الحفلات الخاصة، وإتاحة متسوق شخصي للمساعدة أثناء التسوق، والتخطيط لرحلة عمل أو إجازة شخصية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما تتضمن مزايا البطاقة خدمة التأمين على السفر والدخول المجاني إلى أكثر من 800 صالة استراحة كبار الزوار في أكثر من 400 مدينة في 120 دولة حول العالم، إلى جانب مجموعة من الخصومات الحصرية على تذاكر الطيران وخدمات تأجير السيارات، وتخفيضات من كبرى العلامات التجارية العالمية وتأجير الشقق الفندقية الفاخرة وحجز الفنادق.

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