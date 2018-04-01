الحكومة توافق على إنشاء منطقة استثمارية للأثاث في دمياط

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 331 فدانا بناحية شطا، على بعد 4 كيلومترات من مدينة دمياط، على أن يرخص لشركة مدينة دمياط للأثاث المطور بإنشاء المنطقة الاستثمارية.



ونص القرار على أن تخصص المنطقة لإقامة مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث بما تشمله من حرف، وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، فضلًا عن إقامة فنادق ومركز مؤتمرات ومول تجاري متخصص في الأثاث ومعارض ومحلات تجارية، ومستشفى وأكاديمية تدريب، ومراكز خدمية، واجتماعية كأنشطة مرتبطة ومكملة لها.



وقال رئيس الوزراء، في المادة الثالثة من قراره: «تلتزم شركة مدينة دمياط للأثاث المطور بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن».