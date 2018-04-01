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الأحد 01/أبريل/2018 - 03:33 م

بالفيديو.. إصابة جديدة بـ«الالتهاب السحائى» فى مدرسة بورسعيد.. والمديرة تتبرأ

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد فوده
dostor.org/2113254

لازالت أزمة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة بورسعيد لغات في الزمالك تلقي بظلالها داخل جنبات المدرسة العريقة.

واجتمع ظهر اليوم وفد من وزارة التربية والتعليم، ووفد من وزارة الصحة، مع مديرة المدرسة، لبحث الأسباب الحقيقية التي أدت لوفاة الطفلة، بعدما انتشرت أقاويل عدة خلال الساعات القليلة الماضية عن انتشار مرض الالتهاب السحائي بالمدرسة، وهو ما نفاه تقرير وزارة الصحة الذي أرجع سبب الوفاة إلي حدوث تسمم في الدم للتلميذة أدي لتدهور حالتها الصحية والوفاة.

وما زاد من تطور الأمر هو إصابة تلميذة أخري بنفس المدرسة، بالصف الثاني الابتدائي، بنفس الأعراض المرضية، وتم نقلها فورا إلي مستشفي حميات إمبابة.

وقالت مديرة المدرسة إن "الأمر كله وبرمته مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وليس لي أي دخل فيه سوي أنني طالبتهم بإرشادي علي أي خطوات أو إجراءات تدبيرية لزيادة حماية التلاميذ، إلا أنهم أكدوا أن هذا المرض ليس معديًا، وأن الحالة المرضية الثانية التي ظهرت هي لتلميذة مريضة باللوز علي حسب تشخيص المستشفي، وغادرت التلميذة المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وأنهت المديرة حديثها بأن الأمور تسير علي ما يرام داخل المدرسة، وطالبت أولياء الأمور بعدم الانزعاج.

بالفيديو.. إصابة جديدة بـ«الالتهاب السحائى» فى مدرسة بورسعيد.. والمديرة تتبرأ
بالفيديو.. إصابة جديدة بـ«الالتهاب السحائى» فى مدرسة بورسعيد.. والمديرة تتبرأ
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