حاول الهرب من «حبسة» والده.. فانزلقت قدماه إلى حتفه

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس أثناء هروبه من والده، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قصر الشفاء الخاص، بوصول "د.ح.م"، 20 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية الصناعية، مصابًا بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتوفى.



وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والده «ح.م.س»، 45 سنة، سائق، قرر منعه نجله المذكور من الخروج من المنزل حتى يتمكن من استذكار دروسه، ويوم الواقعة عند محاولة نجله الخروج من المنزل عن طريق القفز من شرفة الطابق السادس لشرفة المسكن المجاور انزلقت قدمه وسقط بالطريق العام، ما أدي لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته، أيد الواقعة شاهدغا رؤية من جيرانه، تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.