«الجنائية الدولية» تتسلم جهاديًا ماليًا ملاحقًا بجرائم حرب

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس السبت، عن أنها تسلمت من العاصمة المالية "باماكو" جهاديًا ماليًا يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في "تمبكتو" بمالي خلال عامي 2012 و2013، مشيرة إلى أن المشتبه به نقل إلى مقر المحكمة في لاهاي وأودع مركز الاحتجاز التابع لها بانتظار بدء محاكمته.



وقالت المحكمة في بيان له، إن "باماكو" سلّمت "الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود" إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث نُقِل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا.



ويُشتَبه في ارتكاب "الحسن"، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عامي 2012 و2013 في تمبكتو بمالي، وفقًا لأمرٍ بإلقاء القبض عليه أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 27 مارس 2018.



وأوضحت المحكمة في بيانها، أن الحسن الذي ولد قبل 41 عامًا في منطقة تمبكتو، كان عضوًا في جماعة أنصار الدين ورئيسًا للشرطة الإسلامية، ويشتبه في أنه شارك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وفي تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيًا.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2016 حكمًا تاريخيًا بحق جهادي آخر هو أحمد الفقي المهدي، قضى بسجنه تسعة أعوام لتدميره أضرحة الأولياء في تمبكتو.