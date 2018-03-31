هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

أيام قليلة تفصل الجمهور السعودي عن انطلاق أول مشروع مسرحي- على غرار "مسرح مصر"- من إنتاج صادق الصباح، وإخراج سعيد حامد.



ويتساءل الجميع الآن: "هل سيشارك الفنان أشرف عبدالباقي في بطولة عروض "مسرح السعودية"؟ وما طبيعة الدور الذي يقوم به تحديدًا؟".



وردًا على هذا السؤال؛ كشف المنتج صادق الصباح- لـ"الدستور"- أن الفنان أشرف عبدالباقي لن يشارك في بطولة العروض المقدمة من "مسرح السعودية"؛ ولكنه يشغل منصب "مستشار فني للعروض بالكامل".



وأكد "الصباح" ان أبطال العروض، جميعهم "سعوديون"، رجال ونساء، لافتا إلى أن أشرف عبدالباقي هو من اختارهم وعمل على تدريبهم بالشكل الذي يليق بمشروع "مسرح السعودية".