خطة لدعم مستثمري شق الثعبان بعد موافقة الحكومة على تطوير الورش

أشاد أشرف عبدالمنعم، المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتنمية الصناعية وريادة الأعمال بقرار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقنين أوضاع منطقة شق الثعبان.



وأضاف عبدالمنعم، لـ«الدستور» أن قرار مجلس الوزراء سيعمل على تنمية صناعة السيراميك والرخام الذي تتمتع به المنطقة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة مع جمعية مستثمري شق الثعبان من أجل تنمية صناعة السيراميك والرخام.



وأوضح أن الجمعية لديها خطة لزيادة صادرات شق الثعبان ستتم مناقشتها مع مستثمري شق الثعبان، بغرض فتح أسواق تصديرية في بعض الدول العربية وإفريقيا، مع توجه الدولة للاهتمام بمنطقة شق الثعبان وتحويلها لمدينة متكاملة لصناعة الرخام.