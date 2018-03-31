الخميس.. «مسرح السعودية» أول عرض «مختلط» في المملكة

ينطلق يوم الخميس المقبل، الموسم الأول من "مسرح السعودية"، على أحد المسارح في مدينة جدة؛ وذلك بعد فترة تحضيرات استمرت لـ6 أشهُر، جهَّزَهُ خلالها الفنان أشرف عبد الباقي، واختار الفريق الذي سيقدم العروض، وقدم كل الدعم الفني؛ حتى يخرج للنور بشكل لائق.



وتعد هذه التجربة، هي الأولى في تاريخ الممكلة العربية السعودية، التي يقوم ببطولة عرض مسرحس، فنانين "رجال ونساء"، وسيحضرها جمهور من الجنسين، حيث كان يتم تقديم العروض المسرحية في الماضي عن طريق عرضين "رجالي" يكون أبطاله وجمهوره من الذكور، وآخر "نسائي" أبطاله وجمهوره من الإناث.