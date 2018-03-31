رئيس حزب الحرية يهنئ المستشار أبوشقة على رئاسة «الوفد»

بعث الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى المستشار بهاء أبو شقة بعد فوزه فى الانتخابات التى جرت أمس برئاسة حزب الوفد العريق خلفًا للدكتور السيد البدوى الذى انتهت ولايتة رئيسًا للحزب.



وأكد "حسب الله"، فى تهنئته المستشار بهاء أبوشقة، أنه يستحق رئاسة حزب الوفد لمدة أربع سنوات قادمة، مشيدا بالانتخابات التى تمت داخل حزب الوفد فى جو ديمقراطى بين كافة المرشحين المنافسين له فى الانتخابات.



وأعلن الدكتور صلاح حسب الله ترحيبه بمبادرة المستشار بهاء أبوشقة فى عقد اجتماع للأحزاب السياسية مع حزب الوفد، مؤكدًا أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.