القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 06:57 م

رئيس حزب الحرية يهنئ المستشار أبوشقة على رئاسة «الوفد»

الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية،
إسلام نصير
dostor.org/2112213

بعث الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى المستشار بهاء أبو شقة بعد فوزه فى الانتخابات التى جرت أمس برئاسة حزب الوفد العريق خلفًا للدكتور السيد البدوى الذى انتهت ولايتة رئيسًا للحزب.

وأكد "حسب الله"، فى تهنئته المستشار بهاء أبوشقة، أنه يستحق رئاسة حزب الوفد لمدة أربع سنوات قادمة، مشيدا بالانتخابات التى تمت داخل حزب الوفد فى جو ديمقراطى بين كافة المرشحين المنافسين له فى الانتخابات.

وأعلن الدكتور صلاح حسب الله ترحيبه بمبادرة المستشار بهاء أبوشقة فى عقد اجتماع للأحزاب السياسية مع حزب الوفد، مؤكدًا أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

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