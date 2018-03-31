قطر تخسر 40% من السياحة الوافدة خلال فبراير الماضى

تواصل السياحة القطرية خسائرها فى ظل استمرار المقاطعة العربية التى قاربت على شهرها العاشر، حيث تراجعت السياحة الأجنبية الوافدة إلى قطر بنسبة 40% خلال فبراير الماضى، على أساس سنوى، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.



ووفقًا لتقرير رسمى، أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى قطر الشهر الماضى 347.6 ألف سائح، مقابل نحو 578.95 ألف سائح خلال الشهر المماثل من عام 2017.



وبذلك تكون السياحة الوافدة إلى قطر قد تراجعت بنحو 231.35 ألف سائح، معظمهم من السياحة الخليجية والعربية، وفقًا التقرير.



كما تراجعت السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر، خلال الشهر الماضى، بنسبة فاقت 84%، مقارنة مع الفترة المقابلة من السنة الماضية.



وبلغ عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون، نحو 37.675 ألف سائح الشهر الماضى، بينما بلغ عددهم في الفترة المقابلة من العام الماضى 271.061 ألف سائح.