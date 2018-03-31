القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 02:27 م

قطر تخسر 40% من السياحة الوافدة خلال فبراير الماضى

السياحة القطرية
السياحة القطرية
نيفين أشرف
dostor.org/2111955

تواصل السياحة القطرية خسائرها فى ظل استمرار المقاطعة العربية التى قاربت على شهرها العاشر، حيث تراجعت السياحة الأجنبية الوافدة إلى قطر بنسبة 40% خلال فبراير الماضى، على أساس سنوى، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير رسمى، أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى قطر الشهر الماضى 347.6 ألف سائح، مقابل نحو 578.95 ألف سائح خلال الشهر المماثل من عام 2017.

وبذلك تكون السياحة الوافدة إلى قطر قد تراجعت بنحو 231.35 ألف سائح، معظمهم من السياحة الخليجية والعربية، وفقًا التقرير.

كما تراجعت السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر، خلال الشهر الماضى، بنسبة فاقت 84%، مقارنة مع الفترة المقابلة من السنة الماضية.

وبلغ عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون، نحو 37.675 ألف سائح الشهر الماضى، بينما بلغ عددهم في الفترة المقابلة من العام الماضى 271.061 ألف سائح.

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