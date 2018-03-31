تشديدات أمنية حول كنائس المنوفية استعدادًا للاحتفال بأحد السعف

شهدت محافظة المنوفية، اليوم السبت، تشديدات أمنية مكثفة حول الكنائس والأديرة بمختلف مراكز المحافظة، استعدادًا لاستقبال احتفالات الأقباط بعيد السعف «الشعانين».



وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، إنه تم تكثيف الخدمات الأمنية حول الكنائس والأديرة بمختلف مراكز المحافظة، مضيفًا أنه تم التشديد على القوات بمختلف الكنائس بالحذر والتعامل بجدية مع أي محاولات خارجة عن القانون، وأن أجهزة الأمن بالكامل تتعامل مع أي بلاغات بكل جدية.



وأصبح يحتفل الأقباط كل سنة بعيد السعف وتستعد كنائس ومطرانيات المنوفية للاحتفال بأحد الشعانين أو أحد السعف غدًا، احتفالًا بذكرى دخول السيد المسيح مدينة أورشليم في فلسطين، وذلك بتأدية الصلوات والتواجد في الكنائس والمطرانيات، حيث شهد محيط الكنائس، والمطرانيات منذ صباح اليوم، انتشارًا لبائعى سعف النخيل سواء المفتول أو الخام للاحتفال به داخل الكنيسة.



ويقول حنا ملاك، أحد بائعى السعف، إن هناك إقبالًا منذ الصباح على شراء السعف بمختلف أشكاله وأحجامه وأسعاره، ويرجع ذلك إلى أن البلد يمر بحالة من الاستمرار، خاصة بعد انتهاء الانتخابات والتوقعات بفوز الرئيس السيسي.