القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 11:31 ص

تسمية شارع «السفارة الإسرائيلية» في هولندا بـ«عهد التميمي» (صور)

السفارة الإسرائيلية
السفارة الإسرائيلية في هولندا
وكالات
dostor.org/2111648

تداول عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تشير إلى اتخاذ هولندا قرارا بتغيير اسم شوارع عديدة، خاصة الموجود فيها البرلمان والسفارة الإسرائيلية إلى اسم عهد التميمي.

ووجهت محكمة الاحتلال تهمة الاعتداء والضرب و11 تهمة أخرى للتميمي، بناء على تسجيل فيديو يدين الفتاة بتهمة الاعتداء على جنود إسرائيليين أمام منزلها في بلدة النبي صالح شمال رام الله.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد دعا المحكمة الجنائية الدولية لممارسة ولايتها لمنع استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، خاصة احتجاز الطفلة عهد التميمي.

ونشر موقع «هولندا بالعربي» حقيقة تغيير أسماء شوارع عديدة في هولندا باسم عهد التميمي، بتأكيده أن تلك «اللافتات رمزية» فقط.

وقال الموقع: «وضع ناشطون مجموعة من اللافتات الرمزية باسم الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، فوق أسماء عدد من الشوارع في مدن هولندية عديدة».

وتابع: «وضعت اللافتات أمام ساحة البرلمان الهولندي في دينهاخ، وأمام مدخل السفارة الإسرائيلية في أمستردام وروتردام».

وأشار الناشطون إلى أن تلك اللافتات كانت عبارة عن احتجاجهم على الحكم الصادر بحق التميمي.

وكتب الناشطون في تلك اللافتات اسم «عهد التميمي» بجانب تاريخ ميلادها «31-1-2001».

وقام ناشطون بوضع اللافتات الرمزية تعبيرا عن رفضهم للحكم الصادر بحق «عهد التميمي» بالسجن لمدة 8 أشهر وهي لم تتجاوز 17 عاما من العمر.

يذكر أن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت أن محكمة عوفر غرب رام الله، قضت بسجن التميمي 8 أشهر، بعدما أبرمت النيابة العسكرية الإسرائيلية صفقة مع فريق الدفاع الخاص بالطفلة، يتضمن إسقاط النياة 23 بندا في لائحة اتهام عهد التميمي.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.

تسمية شارع «السفارة الإسرائيلية» في هولندا بـ«عهد التميمي» (صور)
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