القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 10:00 ص

وزير النقل يرأس الاجتماع الـ67 لشركة الجسر العربى للملاحة

وزير النقل يرأس الاجتماع
علا غزال
dostor.org/2111536

أقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة فى اجتماعها السابع والستين برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وبحضور الكابتن كاظم الحمامي، وزير النقل العراقي، والمهندس وليد المصرى، وزير النقل الأردني، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ميزانية الشركة للعام المالي المنتهى فى 31-12-2017، والتى استطاعت الشركة ان تحقق أرباحا بمقدار 3383360 دولارا.

واستعرضت الجمعية الجهود التى قامت بها الشركة فى الفترة السابقة لتحقق هذه الأرباح مثل تأجير الباخرة عمان، وتأجير باخرة وقارب إلى السوق الأوروبية ونجاح الشركة فى تنفيذ موسم الحج للعام 1438 هجري ونجاح ائتلاف شركة الجسر العربي وشركة السندباد، وتفعيل النشاط الدعائي والإعلامي واستغلال السيولة المالية المتوفرة لدى الشركة، بالإضافة إلى نجاح الشركة فى كسب التحكيم فى إيجار الباخرة عمان والباخرة نفرتيتى وحصول الشركة على شهادة الأيزو 20159001 وكذلك تحقيق الريادة فى صناعة النقل البحري والتقدم فى نظام الحجز الآلى للركاب وكذلك نظام حجز الشاحنات مما منع الازدحام والتكدس بالموانئ.

كما استعرضت الجمعية استثمارات الشركة فى الدول المساهمة مثل مساهمتها فى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية والشركة العربية لإدارة السفن وإنشاء محطة التحلية في نويبع والجاري حاليا تطويرها لتحسين نوعية المياه للركاب والبواخر.

وقدم اللواء مصطفى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، استعراضا مفصلا عن المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير الشركة وتعظيم مصادر الدخل وتحديث أسطولها وخلق خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لزيادة مواردها وخطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانة الشركة في المجال الملاحي، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به موانئ البحر الأحمر في إنجاح نشاط الشركة من خلال مينائي نويبع وطابا البحرين.

وأجمعت الجمعية العمومية على أن الشركة تجسد التعاون المشترك التنموي للدول الثلاث والتي يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاث.

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