المرصد السوري: قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن، بتبادل القصف العنيف بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة في مدينة درعا جنوب سوريا.



وأضاف المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت ـ إن القصف تزامن مع اشتباكات بين الطرفين في حي المنشية ومنطقة السوق في درعا، وسط أنباء عن خسائر بشرية من الطرفين، مشيرا إلى أن الطيران الحربي ومدفعية القوات النظامية قصفا مناطق المعارضة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.



في سياق متصل ، أشار المرصد السوري إلى تجدد القتال بين مسلحي المعارضة ومسلحي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في عدة مناطق من ريف حلب الغربي.



من جهة أخرى، أفاد ناشطون سوريون بأن غارة شنها طيران ، لم تحدد هويته، استهدفت مسلحي تنظيم داعش في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.