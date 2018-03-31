الكويت تدعو مجلس الأمن للانعقاد بشأن انتهاكات «يوم الأرض»

عبرت دولة الكويت عن إدانتها للاعتداءات الوحشية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين العزّل، بما يشكل انتهاكًا للأعراف الدولية.



وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأن دولة الكويت وقد تابعت بألم بالغ أنباء الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا إن دولة الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بادرت بدعوة المجلس لعقد جلسة لمناقشة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».



وشدد المصدر على دعم الكويت للمطالب المشروعة للرئيس الفلسطيني بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.



وقد سقط 16 شهيدًا ومئات المصابين خلال مسيرة احتجاجية واسعة شارك فيها عشرات الآلاف على طول الحدود بين قطاع غزة والكيان المحتل في ذكرى يوم الأرض.